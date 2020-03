Coronavirus, dopo l'Europa tocca alle Americhe Crescono rapidamente anche nel continente americano i numeri delle vittime del coronavirus. La risposta delle autorità sanitarie è una sempre maggiore chiusura delle attività e l'isolamento delle persone. Negli USA riguarda oltre 76 milioni le persone. Cuba invia una squadra di medici in Italia

Negli Stati Uniti sono saliti a oltre 18.000 i casi di coronavirus e 255 i morti. Sempre più Stati decidono di chiuder le attività economiche e di limitare o impedire gli spostamenti dei cittadini. Il governatore del Nevada Steve Sisolak ha annunciato dalla mezzanotte locale la chiusura di tutte le attività non essenziali, sino al 16 aprile, ammonendo che ogni violazione sarà trattata come un atto criminale. Anche il governatore della Florida ha annunciato una stretta, disponendo la chiusura dei ristoranti, delle palestre e dei centri fitness. In precedenza aveva chiuso per 30 giorni bar, pub e nightclub. "La festa è finita", ha detto rivolgendosi a quanti in questi giorni avevano affollato le spiagge, soprattutto studenti per lo 'spring break'. Poco prima è stato dichiarato il 'lockdown' In Connecticut, come in California, New York e Illinois. Complessivamente negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono state messe in 'lockdown' 76 milioni di persone, il 20% del totale. Gli Stati Uniti hanno una popolazione di 330 milioni di persone.A New York, nel giro di 2-3 settimane, sarà esaurito l'equipaggiamento medico contro il coronavirus: è l'allarme lanciato dal sindaco Bill de Blasio. Servono 3 milioni di mascherine n95, 50 milioni di mascherine chirurgiche, 15 mila respiratori, 25 milioni di camici medici ed altrettanti di guanti.Cuba ha annunciato la chiusura dei propri confini ai non residenti, provvedimento ritardato il più possibile visto che l'isola vive di turismo. "Regoleremo l'entrata ai confini, consentendola ai cubani residenti", ha detto il presidente Miguel Diaz-Canel dopo aver aggiornato il bilancio a 21 contagiati, con un turista italiano morto. Dall'isola caraibica parte oggi un gruppo di 53 medici e di infermieri alla volta di Milano. Si tratta di personale altamente specializzato che ha combattuto contro l'ebola e che sa trattare questo tipo di contagi. Andrà a rafforzare il personale dell'ospedale di Crema.In Argentina il presidente Alberto Fernandez ha ordinato la quarantena obbligatoria per tutti contro il coronavirus fino al prossimo 31 marzo. "Ci stiamo prendendo cura della salute degli argentini", ha affermato Fernandez parlando alla nazione.In Brasile contro l'epidemia di coronavirus, il governatore di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ha sospeso a partire dalla mezzanotte l'ingresso via terra, aria o mare di persone provenienti da altri stati brasiliani in cui il coronavirus circola già. I sindaci delle nove città sulla costa dello stato di San Paolo, hanno deciso di vietare l'accesso alle spiagge e determinato la chiusura di centri commerciali, palestre, locali notturni e chiese.Panama ha confermato 200 casi di coronavirus nel Paese dai 137 nella giornata di giovedì. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie.