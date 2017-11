Stefano Cucchi, oggi il processo bis in corte d'Assise Il procedimento vede alla sbarra cinque carabinieri

Comincia oggi il nuovo processo in Assise contro 5 carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale nell'ambito dell'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi, arrestato e poi morto in ospedale una settimana dopo. Gli imputati sono Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco che dovranno rispondere dell’accusadi lesioni. Vincenzo Nicolardi e il maresciallo Roberto Mandolini, insieme a Tedesco, sono accusati di aver testimoniato il falso, accusando tre agenti della polizia penitenziaria."Finalmente ci siamo – aveva detto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano - Il 16 novembre si parte col processo e mi auguro di vedere in aula il maresciallo Mandolini che lo ricordo è imputato, visto che continua a fare lo spavaldo sui social". "Ho fiducia che questa volta - ha aggiunto - i responsabili della morte di mio fratello e di anni ed anni di depistaggi saranno puniti".