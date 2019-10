Cultura. Ecco la Carta di Agrigento. L'Anci: l'Ue valorizzi il patrimonio comunitario

Se ci sarà un sostegno unanime da parte del Comitato europeo delle Regioni (@EU_CoR) si potrà aprire un importante asset a livello europeo sulla cultura. @rossipresidente#CartadiAgrigento pic.twitter.com/7U9TuzQIov — ANCI (@comuni_anci) October 30, 2019

Valorizzare il ruolo della cultura come veicolo di coesione e strumento per favorire la crescita economica e sociale. Con questo obiettivo nasce la Carta di Agrigento presentata nella sede Anci a Roma. Il documento era stato preparato già ad aprile ma è a dicembre che sarà votato dal plenum del Comitato europeo delle Regioni.Le realtà locali chiedono all'Unione Europea di promuovere politiche "efficaci per migliorare la fruizione del patrimonio culturale comunitario". Per concretizzare la Carta di Agrigento serve che l'Europa investa "le risorse necessarie per realizzare le tante idee di valorizzazione che ci sono in Italia e nel Continente".Secondo il presidente del consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, "è una tappa significativa nel rapporto tra i nostri Comuni e la cultura. È un atto per le promozione del turismo culturale sottoscritto da tutti i presidenti delle Regioni".Enrico Rossi, presidente Regione Toscana, auspica di chiedere all'Europa "asset fondamentali per la cultura all'interno dei fondi per la coesione".