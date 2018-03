Vittima dei bulli la figlia di Dmitrij Peskov Cyberbullismo in Russia: nel mirino la figlia del portavoce di Putin

Condividi

Elizaveta, la figlia 20enne di Dmitrij Peskov, il portavoce di Vladimir Putin, ha presentato alla commissione della Duma per lo sviluppo dei mass media una dichiarazione in cui denuncia di essere vittima del cyber bullismo in rete.Secondo la ragazza, “le mie capacità intellettive e mentali, il mio modo di vivere, il mio aspetto fisico e i miei cari sono oggetto di derisione e odio, cosa che mi fa passare la voglia di vivere”.Elizaveta ritiene che il vero bersaglio degli attacchi al vetriolo non sia lei, ma alcuni non meglio precisati politici. La soluzione, secondo la ragazza, sarebbe la crescita della cultura generale della popolazione, mentre le restrizioni imposte al cyberspazio non aiuterebbero a superare il cyberbullismo.