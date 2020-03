e-commerce Coronavirus, da Alibaba 1 milione di mascherine all'Italia Dono del fondatore Jack Ma, che comprende 100 mila kit di tamponi. Intanto, gli acquisti di mascherine da parte degli italiani sul marketplace cinese sono cresciuti di 100 volte in 15 giorni

Fondazione Alibaba e Fondazione Jack Ma (fondatore del colosso tecnologico cinese) hanno donato all’Italia 1 milione di mascherine e 100.000 kit di rilevamento del coronavirus, tramite la Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Dipartimento della protezione civile e Farnesina.Il primo lotto di mezzo milione di mascherine chirurgiche è arrivato oggi a Roma mentre è previsto che le restanti mascherine e 100.000 kit di rilevamento raggiungano l'Italia entro la fine della settimana.Il carico è arrivato con una dedica speciale da Jack Ma agli Italiani stampata sulle scatole: un estratto del Nessun Dorma, di Puccini. ''Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stelle! All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò!"Intanto la piattaforma Aliexpress, il marketplace di Aibaba, vede un incremento esponenziale nelle richieste mondiali di mascherine nella prima metà di marzo, soprattutto da Italia, Spagna e Francia.Secondo i dati diffusi oggi dalla piattaforma digitale cinese, gli ordini in Italia sono aumentati di quasi 40 volte tra il 1° e il 15 marzo e il numero di visitatori unici degli annunci su mascherine salito di oltre 12 volte. Il volume lordo della merce venduta al nostro Paese è cresciuto di quasi 100 volte. In Spagna gli ordini sono aumetati di 8 volte e di 3 volte in Francia nello stesso periodo.