Dalla Siria all'Afghanistan. Dall'India al Congo: fine anno di sangue in molte parti del mondo

Afghanistan: 6 morti durante funerale Governatore Haska

Il 2017 si chiude - purtroppo - con numerosi fronti di crisi aperti. Molte le zone in cui si continua a sparare e a morire. In Siria le forze del regime di Damasco hanno intensificato i raid aerei sulla Ghouta orientale, regione controllata dai ribelli. Lo hanno denunciato gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, spiegando che si tratta di un ulteriore tentativo per allontanare i ribelli dalla zona.Secondo l'Osservatorio le forze governative hanno lanciato circa 70 razzi e condotto una serie di raid aerei su diverse città nella Ghouta orientale alla periferia di Damasco. Almeno due sono i civili uccisi negli attacchi, che hanno portato alla chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. Sale così a 227 il numero delle persone, tra cui 53 bambini, che hanno perso la vita in raid condotti dal regime nella Ghouta orientale dal 14 novembre, come ha riferito l'Osservartorio.La Croce rossa internazionale e la Mezzaluna rossa siriana - negli utimi due giorni - avevano completato con successo l'evacuazione dalla Ghouta orientale di 29 persone gravemente malate. La Ghouta orientale è assediata dalle forze di Damasco da quattro anni.E l'orrore in Siria non ha fine: sono state scoperte due fosse comuni - come rende noto l'agenzia di stampa Sana - contenenti i corpi di decine di civili e di militari dell'esercito di Damasco giustiziati dal sedicente Stato Islamico (Is), a ovest di Raqqa. Le due fosse comuni sono state individuate grazie alle indicazioni fornite dagli abitanti di Wawi, nella zona occidentale della provincia di Raqqa al confine con la Turchia, come spiega la Sana. Ci vorranno diversi giorni per recuperare i corpi delle vittime ''considerata la zona vasta delle due fosse comuni'', ha detto la Sana citando una fonte della protezione civile siriana.Altro fronte caldo, la Striscia di Gaza dove un palestinese di 20 anni ha perso la vita per le ferite riportate in scontri con le forze israeliane. Secondo fonti palestinesi gli israeliani avrebbero aperto il fuoco contro il giovane lungo la frontiera che divide Israele dai Territori Palestinesi L'esercito israeliano afferma che circa 2.000 palestinesi avevano fatto rotolare pneumatici in fiamme e lanciato èietre contyro i soldati di stanza nelle vicinanze, che hanno sparato "selettivamente contro quatrtro principali istigatori". La protesta è stata parte dei continui disordini scatenati il 6 dicembre dal riconoscimento del presidente statunitense Donald Trump di Gerusalemme come capitale israeliana: 13 palestinesi sono morti e decine i feriti dall'inizio delle violenze.Terroristi separatisti hanno attaccato un posto di polizia indiano nel Kashmir a Awantipora, nel distretto di Pulwama. Nel corso dello scontro a fuoco sono rimasti uccisi i due attaccanti e almeno due agenti della CRPF (Central Reserve Police Force). L'India accusa il Pakistan di sostenere i separatisti nell'unica regione del paese a maggioranza musulmana.Almeno 15 morti e una ventina di feriti. Questo il bilancio di un'esplosione avvenuta durante un funerale, a Jalalabad, in Afghanistan. Secondo le prime ricostruzioni un kamikaze si è fatto esplodere durante le esequie del governatore del distretto di Haska Mina, deceduto per cause naturali.Tre persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco nella provincia di Salahudin. Intanto è giallo sulla scomparsa di oltre 3.000 persone - nella sola Mosul - sulla scia delle vittorie contro l'Isis. Da alcune indiscrezioni alcune sarebbero state uccise dai terroristi islamici, altre sarebbero detenute dalle forze di sicurezza perchè sospettate do avere legami con organizzasioni estremiste. Altre 2.900 sarebbero scomparse dalla provincia di Anbar dove l'Isis è stato sconfitto a Ramadi e Fallujah oltre un anno fa.Tensioni si registrano anche in Congo. Due persone sono morte durante le proteste antigovernative a Kinshasa. La polizia congolese inoltre ha arrestato 12 chierichetti che, all'uscita di una parrocchia nel centro della città, stavano guidando la "marcia pacifica" organizzata dai cattolici per contestare la permanenza alla guida del paese del presidente Joseph Kabila, il cui mandato è scaduto alla fine del 2016. Giornalisti della France presse hanno visto gli agenti condurre i 12 ragazzi, con indosso i loro abiti liturgici, su un veicolo della polizia. In mattinata le forze di sicurezza sono intervenute durante la celebrazione della messa in alcune chiese di Kinshasa, disperdendo i fedeli con i gas lacrimogeni. I cattolici hanno indetto la protesta a un anno dalla firma, sotto l'egida dei vescovi, di un accordo che prevedeva di tenere entro la fine del 2017 le elezioni presidenziali, rinviate invece al prossimo anno.Sono circa 150 le chiese cattoliche che hanno indetto la manifestazione, a cui hanno aderito anche l'opposizione e la società civile. Da parte loro, le autorità congolesi hanno interrotto internet "per ragioni di sicurezza" e hanno rafforzato il dispiegamento delle forze di sicurezza nella capitale, con esercito e polizia schierati davanti alle parrocchie e posti di blocco in diversi punti della città.