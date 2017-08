L'allarme lanciato dal compagno Ritrovato il corpo della giornalista svedese Kim Wall: era scomparsa dal sommergibile Nautilus Il proprietario Peter Madsen, arrestato con l'accusa di omicidio colposo, ha detto agli inquirenti di averla fatta sbarcare su un'isoletta del porto di Copenaghen. Da quel momento ne ha perso le tracce

Purtroppo non è andata come speravano i suoi familiari. Kim Wall , la giornalista svedese di cui si erano perse le tracce alcuni giorni fa, è stata ritrovata senza vita dalla polizia danese. Il suo corpo era all'interno del relitto Koge Bay, a sud di Copenaghen. L'ultima volta era stata vista a bordo del sommergibile - creato dall'inventore danese, Peter Madsen - di cui doveva documentarne la storia. Cosa sia accaduto dal momento che è salita a bordo, fino alla scomparsa, è ancora tutto da chiarire. A dare l'allarme, il compagno della Wall, allarmato perchè non aveva sue notizie.Gli investigatori al momento hanno come elementi solo quelli forniti da Madsen. Quest'ultimo ha raccontato di essersi messo in salvo - grazie a una nave dei soccorritori allertati da un messaggio radio - dopo che il Nautilus (questo il nome del sommergibile) a seguito di un'avaria è affondato. Madsen asserisce che in quel momento la giornalista non si trovava con lui perchè sarebbe sbarcata giovedì notte - il 10 agosto -su un isoletta del porto di Copenaghen. Ma sul perchè la Wall gli avesse girato questa richiesta, nessuna precisazione. Ora la polizia - che lo ha arrestato con l'accusa di omicidio colposo - intende procedere al recupero del mezzo subacqueo, lungo 18 metri. Il sottomarino non è però molto stabile e finora i sub non sono riusciti a penetrare al suo interno. Peter Madsen nel 2008 era salito agli onori della cronaca per essere riuscito a costruire un sottomarino grazie ad una raccolta di finanziamenti in crowdfunding.