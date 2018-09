Chiuso ponte con Svezia. Fermi traghetti con Germania Danimarca, operazione di polizia: chiusa l'isola dove sorge Copenaghen Secondo i media locali sarebbe la reazione delle forze dell'ordine ad un rapimento di persona. Si cerca un'auto

Danimarca operazione di polizia (Ap)

In Danimarca i ponti che collegano l'isola di Zeland, dove sorge la capitale Copenaghen, con l'isola centrale di Funen e con la Svezia, sono stati chiusi e sono stati fermati i traghetti verso la Germania e la Svezia, per una "maxi operazione di polizia", della quale non si conosce ancora la natura.Si registrano lunghe code per l'accesso ai ponti. L'aeroporto di Copenaghen invece risulta aperto.L'operazione sarebbe scattata in seguito ad un rapimento. Lo riporta il il quotidiano svedese Aftonbladet, sottolineando che la polizia cerca un'automobile. L'emittente danese Tv2 mostra un elicottero e squadre di ricerca della polizia sull'autostrada vicino a Roskilde, 25 km da Copenaghen, non lontano dal ponte per l'isola di Fulen.