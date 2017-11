Bali, ex calciatore del Perugia muore colpito da un fulmine L'atleta belga Denis Andrè Dasoul aveva 34 anni

E’ morto colpito da un fulmine mentre faceva surf a Bali il calciatore Belga Denis Andrè Dasoul. L’atleta aveva 34 anni e nella stagione 2001-2002 aveva militato nel Perugia di Serse Cosmi. Proveniva dallo Standard Liegi: non riuscì ad esordire in serie A e al termine dell'annata torno' in Belgio, per passare nelle file del Genk. Era nato il 20 luglio 1983 e la sua carriera poi prosegui' con gli austriaci del Sw Bregenz, con i belgi dell'Anversa, ancora in Italia nel 2005 con il Foggia, di nuovo in Belgio con l'Union Saint-Gilloise ed ancora in Italia dal 2007 militando con Este, Bolzano, Jesolo e Torres.