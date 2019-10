Guerra dazi, ultimatum della Cina a Usa: rimuovete 28 enti da lista nera

La Cina sollecita "con forza" gli Usa a fermare "immediatamente" i "giudizi irresponsabili sulla questione dello Xinjiang", a bloccare le sue interferenze "negli affari interni della Cina" e a rimuovere "il prima possibile" le 28 entità tecnologiche cinesi dalla lista nera del commercio americano con l'accusa di violazione dei diritti umani. Pechino, ha assicurato un portavoce del ministero del Commercio in una nota diffusa nella notte, "prenderà tutte le misure necessarie per tutelare in modo risoluto i suoi interessi".