Aiuti ad Airbus, Trump pronto a colpire Europa con nuovi dazi La politica di aiuti avrebbe avuto un impatto negativo sulla Boeing

Donald Trump è pronto a una nuova ondata di dazi contro l'Europa in risposta agli aiuti della Ue ad Airbus, la rivale di Boeing. E' quanto emerge da una dichiarazione dell'ufficio del rappresentante Usa al commercio, in cui si parla di dazi su elicotteri, diversi tipi di formaggi e vino e alcuni marchi di motociclette. La dichiarazione fa riferimento alle affermazioni della Wto secondo cui gli aiuti ad Airbus hanno causato ripetutamente un impatto negativo nei confronti degli Usa.Il rappresentante al Commercio Usa ha proposto di applicare tariffe su una lista di prodotti europei, del valore di 11 miliardi di dollari, che vanno dagli aerei ai prodotti alimentari, compresi il formaggio roquefort e l'olio d'oliva, come rappresaglia contro gli aiuti agli aerei europei Airbus.I prelievi proposti dagli Stati Uniti sui prodotti Ue si aggiungono alle tariffe americane già imposte sulle importazioni europee di acciaio e di alluminio e alla minaccia dell'amministrazione Trump di incrementare anche le tariffe sui prodotti automobilistici Ue per ragioni di sicurezza nazionale.Durante una visita a Washington, lo scorso luglio, Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione europea, ha stretto un accordo con Donald Trump per avviare negoziati commerciali e astenersi dall'imporre ulteriori tariffe. Tuttavia quei negoziati non sono ufficialmente iniziati e le trattative preliminari non hanno fatto molti progressi. In particolare, gli Stati Uniti si sono lamentati della riluttanza dell'Ue a includere l'agricoltura nei colloqui.