Commercio Dazi, misure Ue in vigore da venerdì su prodotti Usa per 2,8 miliardi

Le contromisure dell'Unione europea mirate a ribilanciare il commercio in risposta ai dazi statunitensi su acciaio e alluminio entreranno in effetto il prossimo venerdì 22 giugno. Lo rende noto la Commissione europea, segnalando che la Ue sta esercitando i suoi diritti in linea con le regole del Wto."Non volevamo trovarci in questa posizione, ad ogni modo, la decisione unilaterale e ingiustificata degli Stati Uniti di imporre dazi su acciaio e allumino alla Ue non ci ha lasciato altra scelta", spiega la commissaria per il Commercio, Cecilia Malmstroem, sottolineando che "le regole del commercio internazionale che abbiamo sviluppato negli anno mano nella mano con i nostri partner americani, non possono essere violate senza una reazione da parte nostra".A fronte di misure statunitensi che colpiscono esportazioni per 6,4 miliardi, la Ue per il momento risponde solo con contromisure su 2,8 miliardi di euro di importazioni a stelle e strisce. Il resto del ribilanciamento, per altri 3,6 miliardi, avrà luogo in una fase successiva, nell'arco di tre anni o dopo che il Wto avrà risolto la controversia tra le due parti. Le misure, precisa ancora la Commissione, resteranno in vigore fino a quando lo saranno quelle statunitensi. "Inutile dirlo, se gli Stati Uniti rimuovono i loro dazi, le nostre misure saranno a loro volta rimosse", afferma Malmostroem.