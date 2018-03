I dazi di Trump frenano le borse

di Sabrina Manfroi In primo piano ancora la politica protezionista di Donald Trump. Piazze asiatiche in calo dopo le dimissioni del consigliere economico americano Gary Cohn,contrario ai dazi. Le dimissioni di Cohn non hanno influenzato gli indici di Wall Street perche' avvenute a mercati ormai chiusi. Il Nasdaq e' salito di mezzo punto percentuale, Dow Jones sopra la parita'. Ma per le piazze asiatiche la seduta e' stata negativa: Tokyo ha perso lo 0,77%, Hong Kong cede lo 0,9%.E partono in calo anche le piazze europee: Milano -0,30%, con flessioni soprattutto tra i titoli industriali, Francoforte la peggiore perde lo 0,70%. L'euro sul dollaro si porta a 1,24, lo spread si restringe a 130 punti base, il rendimento decennale scende all'1,96%.Tra i dati in arrivo dall'economia, il pil del 4° trimestre dell'Eurozona e i numeri dell'occupazione Usa.