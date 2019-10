Attesa per il vertice Dazi, Trump incontra il vice premier cinese Liu He

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019

One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019

"Buone cose stanno accadendo negli incontri sul commercio con la Cina. C'è un clima migliore, un po' come ai vecchi tempi. Mi incontrerò con il vicepremier oggi. A tutti piacerebbe che accedesse qualcosa di significativo".Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Il capo della Casa Bianca dovrà incontrarsi con il vice premier della Cina, Liu He. Il presidente statunitense si vedrà con il capo delegazione e vicepremier cinese alle 14.45 (le 20.45 in Italia).In un tweet successivo, Trump ha specificato che 'una delle grandi cose dell'accordo con la Cina è il fatto che, per vari motivi, non deve passare attraverso il lunghissimo e politicamente complesso processo di approvazione da parte del Congresso. Quando l'accordo è completamente negoziato, lo approverò personalmente per conto del Paese. Veloce e pulito!'.Le parole di Trump seguono una settimana caratterizzata da segnali contrastanti sulle possibilità che le due superpotenze potessero trovare un accordo per evitare un'escalation della loro disputa commerciale. Ed aprono alla possibilità di un accordo ampio."Le guerre commerciali non sono una buona soluzione per la Cina, non sono utili per gli Stati Uniti nè per il mondo intero", e imporranno "perdite enormi ad aziende e consumatori": lo ha dichiarato il vice premier cinese Liu He, membro dell'ufficio politico del comitato centrale del Partito comunista cinese e capo della delegazione cinese di dialogo economico globale Cina-Usa, che a Washington ha incontrato mercoledì pomeriggio alcuni imprenditori statunitensi e un alto dirigente del Fondo monetario internazionale (Fmi).Durante l'incontro con Craig Allen, presidente dello United States-China business council (Uscbc), e con Myron Brilliant, vice presidente esecutivo e responsabile degli affari internazionali presso la Camera di commercio degli Stati Uniti, il vice premier cinese ha dichiarato che "le relazioni economiche e commerciali tra i due paesi sono di vitale importanza e possiedono una forte ricaduta e un considerevole impatto globale".Liu ha detto che la delegazione cinese, che si presenta ai negoziati sul commercio "con atteggiamento sincero", è disposta a un dialogo serio con la parte statunitense su questioni di interesse reciproco, compresa la bilancia commerciale, l'accesso al mercato e la tutela degli investitori, per portare avanti i negoziati con l'obiettivo di ottenere progressi positivi. Allen e Brilliant hanno detto che "nelle guerre commerciali non ci sono vincitori, ma solo perdenti". Inoltre, "la comunità imprenditoriale statunitense non vuole l'imposizione di tariffe aggiuntive!".I due funzionari si sono augurati che le due parti "raggiungano progressi concreti e chiari" durante questo ciclo di negoziati commerciali, approfondendo la fiducia reciproca e creando una "solida base per ulteriori colloqui, con l'obiettivo di trovare alla fine il modo di risolvere le divergenze e di porre fine alla guerra commerciale". Allen e Brilliant hanno aggiunto che la comunità imprenditoriale statunitense è disposta a svolgere un "ruolo positivo" in questo processo.Durante l'incontro con il direttore operativo dell'Fmi, Kristalina Georgieva, Liu ha detto che il prossimo round di negoziati commerciali ad alto livello tra Cina e Stati Uniti "ha attirato l'attenzione di tutte le parti e che è aspirazione comune del mondo intero porre fine alla guerra commerciale".Liu ha sottolineato che, attraverso questo ciclo di colloqui, la delegazione cinese è disposta a raggiungere un consenso con la parte statunitense per quanto riguarda questioni di mutuo interesse sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, in modo da evitare che le controversie si aggravino e si diffondano ulteriormente.La parte cinese, ha aggiunto Liu, spera che la comunità internazionale possa compiere sforzi concertati per salvaguardare la stabilità e la prosperità mondiale. Citando le stime del Fmi, Georgieva ha evidenziato che la guerra commerciale sta avendo un grave impatto, con il Pil globale che si appresta a ridursi dello 0,8% entro il 2020. Inoltre, Georgieva ha elogiato vivamente a nome del Fmi la determinazione e la sincerità della Cina nell'affrontare le questioni attraverso i negoziati. Il governo cinese - ha detto - "è disposto a svolgere il ruolo che gli spetta nella salvaguardia del multilateralismo e delle regole del libero scambio".