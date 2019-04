Washington Dazi. Trump riceve vice primo ministro cinese Liu He alla Casa Bianca Segnali di ottimismo sul commercio tra Cina e Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontra oggi il vice primo ministro cinese, Liu He, che si trova a Washington a capo della delegazione cinese per discutere la disputa tariffaria in corso con gli Stati Uniti.Lo riferisce la Casa Bianca. L'incontro è previsto per le 16:30, ora di Washington, nello Studio Ovale del presidente Usa e avviene sugli ultimi segnali di ottimismo rispetto all'andamento delle trattative sul commercio tra Cina e Stati Uniti.