A un giorno dalla morte della figlia Carrie, se n'è andata Debbie Reynolds La grande attrice, madre di Carrie Fisher, ha avuto un ictus mentre preparava il funerale per la figlia

E' morta l'attrice Debbie Reynolds, protagonista nel 1952 di 'Singin' in the Rain' e madre di Carrie Fisher, la ''principessa Leila'' della serie Star Wars deceduta l'altro ieri. La notizia della morte di Debbie Reynolds è stata data dal figlio. ''Voglio stare con Carrie''. E poi è morta, queste le ultime parole della grandissima attrice, davvero una leggenda di Hollywood con una carriera di successi incredibili. La 84enne star di "Singin' in the Rain" ha subito un ictus 24 ore dopo la morte della figlia Carrie Fisher, la Principessa Leila di Guerre Stellari. Debbie Reynolds ha accusato un malore mentre di trovava a casa del figlio, Todd Fisher, per discutere i dettagli dei funerali della figlia, Carrie.Reynolds aveva 84 anni. Il malore accusato, probabilmente un ictus, ha spinto il figlio a chiamare il 911, per chiedere aiuto. L'attrice è stata trasportata all'ospedale di Los Angeles, Cedars-Sinai Medical Center. ''E' con Carrie ora'' afferma il figlio Todd confermando la sua morte. Secondo Todd Fisher, Debbie Reynolds e' morta probabilmente a causa dell'eccessivo stress dovuto al decesso della figlia. ''E' stato troppo per lei'' dice Todd Fisher, secondo quanto riporta la stampa americana.Debbie Reynolds conquistò la celebrità con 'Cantando sotto la pioggia', il musical divenuto film in cui appariva insieme a Gene Kelly e Donald O'Connor quando aveva solo 19 anni. Ma la sua fama è più legata a uno scandalo di Hollywood che alla sua performance sul piccolo schermo. Nel 1955 Reynolds sposò Eddie Fisher, e i loro migliori amici erano il produttore Mike Todd e sua moglie, Elizabeth Taylor. Nel 1958 Mike rimase vittima di un incidente aereo, ed Eddie Fisher e sua moglie Debbie scesero in campo in soccorso per consolare Elizabeth Taylor. Un'operazione di aiuto che rese Fisher e Taylor amanti, e che causo' il divorzio con Reynolds. Un addio seguito poco dopo dalle nozze fra Elizabeth Taylor ed Eddie Fisher