È debole il rimbalzo delle borse europee

di Marzio Quaglino Dopo sedute negative a raffica l’Europa cerca il rimbalzo. Sui listini c’è però ancora molta incertezza. Così Londra galleggia sulla parità, mentre Francoforte e Parigi salgono poco più di mezzo punto percentuale. Milano, reduce da 9 ribassi consecutivi, ha più volte oscillato tra più e meno e ora segna +0,30%.In Piazza Affari Fca (1,92%) è tra le migliori dopo il dato sulle immatricolazioni. Nervosi i titoli bancari. Banco Bpm e Bper perdono 2 punti percentuali, il Credito Valtellinese non riesce a entrare in contrattazione facendo segnare un calo teorico del 15% e infine Carige è sospesa dalle contrattazioni in attesa degli esiti del consiglio di amministrazione straordinario sull’aumento di capitale.Sul mercato valutario euro stabile sul dollaro con il cambio a quota 1,1763.