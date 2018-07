'Primo Paese che vieta pubblicità a gioco d'azzardo' Di Maio: dl dignità è Waterloo del precariato. Spero entro l'estate di tagliare le pensioni d'oro Con il decreto- spiega il ministro del lavoro - restituiamo i diritti ai cittadini. E aggiunge: abbiamo mantenuto le promesse iniziando una guerra guerra al gioco di azzardo, alla burocrazia, al precariato, alle delocalizzazioni. Poi l'attacco alla sinistra: ha massacrato le fasce deboli da tutelare. Matrimonio con Lega di Salvini? Mai. Abbiamo un contratto

"Quello che stanno vivendo i giovani è una tragedia sociale. Accetto le critiche, ma non mi preoccupo. Ci sono tanti problemi in Italia che erano stati ignorati". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ad Agorà su Raitre. E prosegue: "Oggi è il giorno in cui le cose che ci dicevano che non si potevano fare si sono fatte. Questo rappresenta tutte le menzogne che ci hanno detto in questi anni, non consentite mai a nessuno di dirvi che non si può fare una cosa, perché noi siamo la dimostrazione che le cose si possono fare e le cose si possono risolvere". "Avevo promesso di fare una guerra al gioco di azzardo, alla burocrazia, al precariato, alle delocalizzazioni, l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto" - spiega ancora Di Maio in un video su Facebook. "E' la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritti ai cittadini", ha sottolineato. Poi un affondo contro la sinistra che - sostiene il ministro del lavoro - ha massacrao le fasce deboli da tutelare.Il ministro del lavoro si dice soddisfatto della stretta sui contratti a termine: "La durata complessiva dei contratti a termine sarà di 24 mesi e non più di 36. Ed ha proseguito: "la norma interviene dai nuovi contratti e ovviamente prevede anche, dopo la prima proroga, che qualsiasi tipo di nuovo contratto a tempo determinato costi di più, un costo dello 0,5%. Per gli ingiusti licenziamenti è previsto - ha sottolineato - che si arrivi a 36 mesi di penalità da riconoscere al lavoratore.Massimo 12 mesi per i contratti a tempo determinato, o al massimo 24 mesi per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. E' quanto si legge nel testo del decreto dignità. Le disposizioni, come già previsto dal decreto attuativo del Jobs Act, "non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi". Le nuove norme si applicheranno ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del dl dignità."Ridurremo il costo del lavoro, ci stiamo lavorando per la legge di Bilancio. Il governo farà un abbassamento di costo del lavoro selettivo, su tutte le imprese che hanno un margine di crescita. Le incentiveremo"."D'ora in poi qualunque azienda multinazionale e prende soldi pubblici, contributi finanziamenti diretti e incentivi e poi se ne va all'estero ce li deve restituire e applichiamo una sanzione pecunaria 4 volte più grande dei soldi che ha preso, sia fuori dall'Ue sia dentro l'Unione europea".Di Maio - inoltre - spiega che "nel decreto dignità abbiamo inserito una norma che aiuta gli insegnanti delle scuole magistrali: coloro che per effetto di una sentenza del consiglio di Stato dovevano essere licenziati e invece in questo momento abbiamo prorogato di 120 giorni gli effetti per poter trovare una soluzione".Abbiamo vietato la pubblicità per il gioco di azzardo. Siamo il primo Paese in Europa a farlo". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio in un video su facebook dopo il Cdm che ha dato il via libera al dl dignita'. "Da domani inizia un'altra era politica del nostro Paese. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo creato perche' stiamo iniziando a fare i fatti", ha spiegato."Ho preso un altro impegno con gli italiani: ora tagliamo le pensioni d'oro. Incardiniamo un disegno di legge al Senato e spero di approvarlo entro l'estate". E sul reddito di cittadinanza: "Isi deve fare subito, spero di portarlo nella Legge di Bilancio di quest'anno".Con Salvini non parlerei mai dii matrimonio, ma c'è un contratto di governo. Intanto proprio gli alleati di governo - che giudicano buono nel complesso il provvedimento - sollevano qualche dubbio sulle misure anti-precariato.Un testo fatto da 12 articoli che interviene sul lavoro, le imprese, il gioco d'azzardo. E' il decreto Dignità che nell'articolo 1 e 2 modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato la cui durata sara' ora di 24 mesi e i rinnovi non potranno essere piu' di 4. L'articolo 3 stabilisce che l'indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente passi da massimo 24 mesi a massimo 36 mesi. Gli articoli successivi pongono limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti con la previsione che decadano i benefici che andranno restituiti, compresi quelli dell'iper ammortamento in caso di cessioni o delocalizzazione degli investimenti. L'articolo 7 è relativo all'applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali. Tra le altre cose, viene disattivato il redditometro e lo split payment per i professionisti non esiste piu'. Infine l'articolo 8 pone divieti di pubblicità a giochi e scommesse.