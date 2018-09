Governo Il decreto sicurezza arriva in Consiglio dei ministri. Salvini: "Si parte, finalmente" Soddisfatto il ministro dell'Interno che sottolinea: "mettiamo un po' di regole di quelle giuste". E annuncia: ci sarà un inasprimento della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Poi - per rendere più sicuro il territorio - spiega che arriveranno 10 mila assunzioni nelle forze dell'ordine. Di Maio: "ci sono alcuni punti che non sono nel contratto di Governo, e quindi li discuteremo in parlamento".

"Buona settimana amici, si parte. Finalmente oggi in consiglio dei ministri porto il decreto sicurezza, un bel passo in avanti nella lotta contro mafiosi, delinquenti e scafisti. Più da sinistra mi attaccano, più mi danno forza". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter, sotto l'hashtag 'decreto Salvini'. Salvini - durante la partecipazione ad un appuntamento elettorale ieri sera in Friuli - ha spiegato: è pronto "il decreto sicurezza e immigrazione dove mettiamo un po' di regole di quelle giuste". Ed ha aggiunto: "Già so che in alcuni ambienti cominceranno i mal di pancia perché andiamo a tagliare un po' di quattrini che la gente si portava a casa con l'immigrazione clandestina", precisando che ci saranno in ogni caso "decine di capitoli che affrontano molti dei temi della sicurezza".Il ministro dell'Interno inoltre - a chi solleva il problema di 'gradimento' del Colle su questo decreto - replica: "Non c'è nessun problema. Se c'è una critica positiva io cambio, aggiungo, arricchisco".Il Consiglio dei Ministri si riunisce dunque alle ore 10 a Palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno: Decreto-Legge: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalita' mafiosa, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno. Decreto-Legge: Disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonchè in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza."A chi fa domanda di asilo politico danno un foglietto con su scritto 'dai, stai qua per un annetto'. Fino ad oggi, con la legge vigente, se questo, durante l'attesa, esce in strada domani prende a pugni un poliziotto, scippa un anziano e molesta una bambina, tu non gli puoi fare niente e dire niente per interrompere la sua domanda di asilo politico perché è sacra - spiega Salvini - In questo decreto è prevista una modifica normale da buon padre di famiglia, probabilmente anche da buon padre costituente. Se hai fatto domanda di asilo politico e nell'attesa prendi a pugni un poliziotto, scippi un anziano o molesti una bambina, io ti strappo quella domanda e ti rispedisco al tuo Paese"."Ottantaremila arrivi in meno significa un miliardo di euro di risparmio. Di questi ne potremmo spendere 350 milioni assumendo finalmente dopo anni di blocco 10mila uomini e donne delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza in questo Paese" assicura il ministro dell'InternoNel decreto sicurezza c'è anche un inasprimento alla lotta alla mafia. Apriremo quattro sedi periferiche dell'agenzia dei beni confiscati ai mafiosi perché questa gente non smette di fare il mafioso se gli scrivi un libro o gli fai un telefilm. Devi portargli via le ville, i negozi, gli appartamenti, i conti, i capannoni", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini alla festa della Lega in Friuli Venezia Giulia, a Pradamano, in provincia di Udine. "Ormai sono dappertutto - ha detto il ministro dell'Interno - anche qui in Friuli Venezia Giulia. La mafia non è più quella con la coppola che spara a Palermo: la mafia è a Udine, a Milano, a Torni, a Bologna. L'unico linguaggio che capisce questa gente è sequestrargli i beni, portargli via i quattrini, i soldi che hanno portato a casa vendendo armi e spacciando".. Sul decreto - in materia di sicurezza e immigrazione - interviene anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, che sottolinea:"ci sono alcuni punti che non sono nel contratto di Governo, e quindi li discuteremo in parlamento. È previsto l'adeguamento della disciplina dei permessi di soggiorno agli altri paesi europei. Solo in Slovacchia e in italia c'è quello umanitario ed è per questo che viene abolito. Questo pero' non può far ignorare le condizioni umanitarie delle persone. Per questo verrà introdotto un nuovo tipo di permesso che è quello per casi come: calamità naturali e altro. Lo Sprar (il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) continuerà ad esistere così come è. E varrà per tutti i permessi umanitari in corso e per tutti gli altri rifugiati, compresi i minori non accompagnati".