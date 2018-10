"Lotta serrata a mafia" Decreto sicurezza. Salvini: società di calcio paghino per ordine pubblico Il vicepremier poi - in diretta Facebook - annuncia: "Avremo 10 mila forze dell'ordine in più" e parla di nuove norme per l'orario di chiusura dei "negozi etnici".

Ho un po' di cose da dirvi. Seguitemi in diretta! https://t.co/MLrMfmbb6G — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 ottobre 2018

"Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell'ordine sono impegnate a gestire l'ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di calcio di destinare il 5-10% dell'incasso dei biglietti per la gestione dell'ordine pubblico. Non è giusto che siano gli italiani a pagare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta facebook dal tetto del Viminale, annunciando un emendamento al decreto sicurezza."Grazie a politiche rigorose sull'accoglienza potremo farvi risparmiare piu' di un miliardo di euro, invece di mantenere un esercito di finti profughi avremo 10 mila forze dell'ordine in piu'", prosegue.Il vicepremier poi - sempre in diretta Facebook - annuncia che sono in arrivo nuove norme per l'orario di chiusura dei "negozi etnici". E spiega: "Non è una iniziativa contro i negozi stranieri ma lo facciamo per limitare gli abusi di alcuni negozi che diventano ricettacolo di gente che beve fino alle tre di notte e piscia per strada".Salvini - con tono ironico - ricorda: "Entro dicembre il tribunale dei ministri deve decidere se devo andare a processo. Poi non dite che non sapevate che rischiate di guardare un potenziale criminale, toglietemi l'amicizia da Facebook, bannatemi da Instagram io rischio fino a 15 anni perché ho fermato un gruppo di presunti finti profughi, e dico così perché alla fine sono scappati".Il vicepremier infine spiega che nel decreto sicurezza ci sarà una lotta serrata a mafia, 'ndrangheta e camorra. La mia prossima visita sarà a Palermo dove ci sono tre ville sul mare sequestrate ai mafiosi che restituiremo ai cittadini perbene e racconteremo agli amici di 'Striscia la notizia' cosa faremo per buttare fuori i mafiosi. Avete trovato il ministro e il governo sbagliato. Mafia, 'ndrangheta e camorra sono la stessa merda che nel nostro Paese non troveranno un centimetro di spazio. Non abbiamo paura"