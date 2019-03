La maggioranza Decretone, il governo incassa la fiducia della Camera con 323 sì Giovedì atteso il via libera da Montecitorio, poi ultimo ok Senato

Con 323 sì, 247 no e 4 astenuti, la Camera ha approvato la fiducia al governo sul cosiddetto 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100, le due misure bandiera del governo giallo-verde. Ora l'Aula di Montecitorio passa all'esame degli ordini del giorno, mentre il voto finale sul provvedimento si svolgerà domani. Una volta licenziato dalla Camera, il decretone dovrà tornare al Senato per la terza e ultima lettura. Il testo scade il 29 marzo.Molte le novità apportate nel passaggio alla Camera. Dal beneficio extra fino a 50 euro per il reddito di cittadinanza alle famiglie numerose e con disabili al superamento del limite dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea, dall'introduzione della figura del vicepresidente Inps alla possibilità di ritirare la pensione di cittadinanza anche cash. E ancora più controlli sui furbetti del reddito con nuove assunzioni nei Carabinieri e nella Gdf e stop al beneficio per coloro che hanno guai con la giustizia (con la norma battezzata 'anti clan Spada').