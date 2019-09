Riunione convocata ad horas Def: il presidente Conte convoca vertice di governo a Palazzo Chigi Appena rientrato da New York, il presidente premier vede ministro e viceministri dell'economia per parlare del Documento di economia e finanza che dovrà essere pronto e approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri. All'incontro partecipano anche il capo delegazione Pd, Franceschini, e il sottosegretario Fraccaro

Vertice di governo a Palazzo Chigi sulla nota di aggiornamento al Def che il consiglio dei ministri dovrà approvare nei prossimi giorni. Il presidente Giuseppe Conte, appena rientrato da New York, dove ha preso parte all'Assemblea generale dell'Onu, ha convocato una riunione iniziata poco fa. Convocati insieme al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, anche il capo delegazione Pd, Dario Franceschini e il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro. Con loro anche i viceministri al Mef, Laura Castelli e Antonio Misiani.Il Governo avrebbe dovuto approvare la Nota di aggiornamento al Def entro venerdì, ma appare molto probabile che slitti a lunedì prossimo. Il governo prende un po' di tempo in più, quindi, per l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def, rispetto alla scadenza del 27 settembre. Un termine non perentorio il cui slittamento darebbe all'esecutivo giallo-rosso la possibilità di disegnare al meglio il quadro di finanza pubblica per la manovra. La macchina del ministero dell'Economia è al lavoro da giorni con l'obiettivo di rispettare la data di venerdì fissata dall'ordinamento italiano. Tuttavia, secondo quanto si apprende, sarebbe ormai certo un posticipo direttamente a dopo il weekend. L'ipotesi di accelerazione a domani, invece, trapelata in un primo momento sembra tramontata definitivamente. Domani sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per le 16.30 ci saranno le deleghe ai ministri senza portafoglio. Inoltre, il Mef domani sarà occupato con le celebrazioni per la Festività del Santo Patrono della Guardia di Finanza con un concerto alle 19.30, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.L'Aula della Camera voterà lo Nota di aggiornamento al documento economia e finanza il prossimo 10 ottobre. La seduta è convocata alle 9,30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.