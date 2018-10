Nota dell'agenzia di classificazione Fitch: nuovi obiettivi deficit mettono a rischio conti. Dettagli manovra decideranno sorti rating

I "nuovi obiettivi di deficit dell'Italia comportano rischi fiscali". Il giudizio è contenuto in una nota di Fitch sul Def. In particolare, l'agenzia di classificazione afferma che "il processo per la messa a punto del bilancio ha messo in luce tensioni dentro la coalizione di governo" e di vedere "rischi considerevoli per gli obeittivi, in particolare dopo il 2019"."I dettagli e la messa a punto della politica fiscale rimangono un elemento chiave della nostra valutazione del rating sovrano italiano". È quanto si legge nella nota di Fitch sul Def. Attualmente l'agenzia assegna al nostro Paese una classificazione BBB, appena due gradini sopra il livello 'junk', con outlook negativo. La prossima revisione del voto, ricorda Fitch, è prevista nel primo trimestre dell'anno prossimo."Gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di posti di lavoro. Questa è la promozione che mi interessa: che coloro che fanno impresa garantiscono migliaia di assunzioni nei prossimi mesi". Lo ha detto Matteo Salvini al termine della 'cabina di regia' con le Partecipate a Palazzo Chigi, rispondendo anche ai giudizi sull'Italia di Fitch.