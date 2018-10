Rai Radio1 Def, Martina a Radio Anch'io: la manovra non è espansiva, pericolosa per il Paese

Condividi

#Manovra #Def abbiamo fatto scelte e preso decisioni, non siamo stati con mani in mano. Riforme, risanamento conti sostegno famiglie, Industria 4.0. Perdere alle elezioni non significa cancellare tutto quello fatto in cinque anni. @maumartina segretario #Pd a #Radioanchio — Radio Anch'io (@radioanchio) 5 ottobre 2018

"Questa manovra è profondamente ingiusta. Spende miliardi di euro senza avere in testa le imprese e le famiglie". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina a Radio Anch'io, su Rai Radio1, sottolineando che "il sud ne esce profondamente dimenticato"."È una manovra espansiva? Ma dove? È una manovra pericolosa per il Paese. Il Sud è completamente dimenticato da questa manovra", ha detto il segretario del Pd a Radio Anch'io."Queste politiche così come impostate faranno del male", aggiunge Martina. "Una socialcard a 750 euro butterà fuori dal lavoro regolare un sacco di persone. In questi ultimi anni si è lavorato, fatte scelte e prese decisioni, non siamo stati con le mani in mano. Se siamo arrivati fin qui e si possono fare proposte è perché nei cinque anni tra imprese, lavoro, famiglie e risanamento dei conti abbiamo fatto delle cose. Basta vedere come è andato l'export in questo Paese".E Martina sottolinea, riguardo al Pd, "non possiamo tutte le volte discutere del fatto che siccome abbiamo perso non abbiamo fatto nulla in questi anni, non è così. Riconoscere la sconfitta non è spazzare via il lavoro di questi cinque anni. Abbiamo consolidato il Paese dopo una crisi devastante. Che un deputato M5s faccia questo discorso è comprensibile, ma in questi mesi hanno combinato disastro dimostrando di non saper gestire".