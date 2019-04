Delitto Torino, l'uomo che ha confessato doveva essere in carcere

Condividi

Said Mechaquat, il 27enne italiano di origini marocchine che il 23 febbraio scorso ha ucciso con una coltellata alla gola il 33enne Stefano Leo, quella mattina non doveva trovarsi ai Murazzi ma in una cella del carcere. Come riporta La Stampa, nel giugno 2016 il giovane era stato condannato a 1 anno e 6 mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni dell'ex compagna. Il giudice aveva negato a Said la sospensione condizionale della pena per alcuni reati commessi in passato, e quando la sentenza è divenuta definitiva, per il 27enne sarebbe dovuto scattare l'arresto e la carcerazione. Probabile vi sia stato un ritardo nella trasmissione dell'esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna, con Said che è rimasto in libertà.Sulla circostanza il ministero della Giustizia non ha proceduto al momento all'invio degli ispettori per valutare il caso ma sta studiando la vicenda e acquisendo informazioni. Non è escluso che possa attivarsi nelle prossime ore.