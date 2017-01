Movimento 5 stelle Eurodeputato M5s lascia gruppo Efdd. Grillo: per chi va via penale di 250 mila euro

Marco Affronte, membro del Movimento Cinque Stelle, ha lasciato il gruppo euroscettico Efdd e si unisce al gruppo dei Verdi/Ale nel Parlamento Europeo come membro indipendente, dopo il tentativo fallito dei grillini di entrare nell'Alleanza liberaldemocratica (Alde). Lo ufficializzano i Verdi, in un comunicato.E almeno un altro eurodeputato del M5s potrebbe lasciare il gruppo Efdd. Secondo indiscrezioni non ancora confermate si tratterebbe di Marco Zanni, membro della commissione economica dell'Europarlamento, che si è fortemente caratterizzato nella sua attività a Strasburgo e Bruxelles per la sua radicale opposizione all'euro. Il gruppo dove potrebbe entrare il transfuga è quello della destra Enf, l’Europa delle nazioni e delle libertà di Marine Le Pen e Lega Nord.Salvini, ha fatto capire oggi a Bruxelles, durante una conferenza stampa, di essere in contatto con alcuni eurodeputati grillini."Affronte ha deciso di lasciare il MoVimento 5 Stelle e passare ai Verdi. Gravi inadempienze al rispetto del codice di comportamento prevedono la richiesta di pagamento della sanzione di 250.000 euro prevista dal Codice comportamento per i candidati del MoVimento 5 Stelle alle elezioni europee e per gli eletti al Parlamento europeo che lui e tutti gli europarlamentari eletti del MoVimento 5 Stelle hanno firmato. Affronte dovrebbe dimettersi immediatamente dal Parlamento Europeo e lasciare spazio a un eletto del MoVimento 5 Stelle. Se questo non avverrà , con i soldi della sanzione di Affronte, che gli sarà notificata non appena saranno svolte le procedure burocratiche, aiuteremo i terremotati delle Marche e dell'Umbria". Lo annuncia Beppe Grillo sul blog.Il commento a Grillo dell'eurodeputato Marco Affronte sulla penale è che "il foglio" firmato che prevede la penale di 250mila euro "è solo carta straccia, non ha valore legale".