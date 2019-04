Governo ​Di Maio: flat tax sarà nel Def con il coefficiente familiare "Soddisfazione per benefici non a chi è più ricco ma a chi ha bisogno"

Condividi

"La flat tax ci sarà nel Def, con il coefficiente familiare come avevamo chiesto, affinché della riduzione non ne possa beneficiare chi è più ricco, ma le famiglie che ne hanno realmente bisogno, come chiediamo da giorni".Lo ha precisato in una nota il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, leader del M5S, tornando sul tema che ha riscaldato il dibattito politico nelle ultime ore."In questo senso - ha aggiunto - esprimiamo grande soddisfazione".