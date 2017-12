Di Maio: 40 per cento alla nostra portata. Renzi:Pd ha rimesso Italia in carreggiata

"Spero che la legislatura si chiuda il più presto possibile. Contiamo di votare il 4 marzo, non facciano i furbi al governo posticipando la data delle elezioni che permetteranno il riscatto dell'Italia". Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, a margine di una visita al centro dell'associazione 'Pane Quotidiano' a Milano."Il 40 per cento – ha detto di Maio in un’intervista pubblicata stamane sul Fatto Quotidiano - è alla nostra portata, visto che in Sicilia abbiamo preso il 35. Ma in caso contrario siamo pronti a costruire un governo seguendo la prassi costituzionale": "Gli altri partiti si sfalderanno", ha detto Di Maio, "io tratterò con tutti alla luce del sole. E voglio ministri competenti e sensibili" In caso di 'impasse' sulle maggioranze, il candidato pentastellato medita di lanciare "un appello a tutti i partiti": "Proporremo un tavolo per un'intesa sui programmi, senza scambi di poltrone. Saranno trattative pubbliche, trasparenti. Nel frattempo verranno votati i presidenti delle Camere. Poi andremo dal presidente della Repubblica per le consultazioni. Le maggioranze non si costruiscono in pochi giorni. Non faremo colloqui prima. Questa legge elettorale è un flipper, dobbiamo prima capire il peso delle varie forze in campo per discutere. Su possibili intese con Liberi e Uguali, Di Maio è cauto: "Consiglierei di andare piano con questo innamoramento per Pietro Grasso. Ripeto, bisogna vedere quanti parlamentari prenderà ogni partito. Credo che noi triplicheremo i nostri eletti "Lavoro, tasse, diritti: in questi settori il cambio di passo c'è stato. Ma nessuna riforma ha trasformato radicalmente il nostro Paese. Più semplicemente l' Italia era in grave difficoltà, a un passo dalla bancarotta: con l' impegno di questa legislatura siamo tornati in carreggiata". Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista alla Stampa in apertura di prima pagina, in cui traccia un bilancio della legislatura che sta per chiudersi e guarda alla prossima. "Possiamo permetterci di parlare di futuro perché abbiamo fatto uscire l'Italia dalle sabbie mobili". Ora "non ci sono ricette magiche, ma c'è solo da continuare migliorando ci che stato impostato" dice Renzi. "Secondo l'Istat i lavoratori italiani erano 22 milioni nel 2014, sono 23 milioni oggi. Dobbiamo creare le condizioni per arrivare a 24 milioni, ma dobbiamo anche porci il problema di come migliorare la qualità di quel lavoro". Sul welfare, "la gente è spaventata perché non ha più le certezze del passato. Studiare un paracadute nuovo che protegga il ceto medio spaventato una delle imprese più difficili da realizzare. Qui per sta la grande sfida dell'Europa. E la prossima legislatura dovrà vedere un protagonismo italiano su questo punto, accompagnando e stimolando la crescente leadership della Francia di Macron", sottolinea l'ex premier. "Se guardiamo gli schieramenti in campo, noi siamo l'unico polo realmente europeista. Pur di prendere una trentina di collegi in più, Berlusconi ha imbarcato Salvini, unico caso europeo di popolari e populisti che stanno dalla stessa parte", osserva Renzi. "I Cinque Stelle propongono un referendum che non si può fare per votare no alla permanenza nell'Eurozona, sapendo che questa scelta affosserebbe la nostra economia". Alle elezioni "il Pd se la gioca sul filo dei voti per essere il primo partito contro i Cinque Stelle. Sono pronto a scommettere che saremo il primo partito in Parlamento", dichiara Renzi. "Spero in un governo guidato da un premier Pd. Non tempo di apprendisti stregoni che si qualificano come nuovi o del ritorno di chi ha fatto schizzare lo spread a livelli record. E’ tempo di solidità e di forza tranquilla", evidenzia. Sulla possibilità di un accordo con Leu dopo il voto, "non abbiamo niente contro Grasso, ma vedendo quanto sono accreditati nei sondaggi non mi pare l'ipotesi più realistica".