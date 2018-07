'Basta insicurezza sul futuro' Di Maio: dl dignità stasera in Cdm. Smantelliamo jobs act. Renzi: aveva creato 1 milione di posti Il ministro del Lavoro spiega che si interverrà al momento su quella parte che ha creato la precarietà: se vogliamo celebrare il lavoro - sottolinea - deve essere stabile e dignitoso. L'ex premier: più smantella il Jobs Act, più avrà occasioni per sperimentare la geniale intuizione del Reddito di Cittadinanza: una Repubblica Democratica fondata sul sussidio

Dati ISTAT oggi: disoccupazione ai minimi da anni.

il JobsAct ha creato un milione di posti di lavoro in 4 anni. #FattiNonParole

Commento del ministro Di Maio: noi smantelliamo il JobsAct.

Assurdo, ma coerente: più smantella il #JobsAct, più servirà il Reddito di Cittadinanza — Matteo Renzi (@matteorenzi) 2 luglio 2018

"ll preconsiglio dei ministri è oggi. Ma anche il consiglio dei ministri è stasera perché non c'è solo il decreto dignità da discutere, ma anche altri temi. Oggi nel decreto Dignità iniziamo a smantellare quella parte di Jobs Act che ha creato la precarietà ed è solo l'inizio perchè spero che il Parlamento ci metta mano in maniera ancora più solida e più forte", ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. E prosegue: "Il decreto dignità sarà un primo passo avanti" ma "il nostro intervento non potrà prescindere dall'abbassamento del costo del lavoro e questo nella legge di Bilancio ci sarà. Poi commentando i dati Istat sull'occupazione dice: "Stavo leggendo i dati sull'occupazione, è tutto un celebrare i record. Ma smettiamo di chiamarlo record di occupazione, oggi abbiamo segnato un record di precariato dello Stato italiano". Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in conferenza stampa. "Se vogliamo celebrare il lavoro deve essere stabile e dignitoso", ha aggiunto. I dati Istat - resi noti oggi - dicono che - nel mese di maggio - il tasso di disoccupazione si attesta all'10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali su base mensile, mentre quello giovanile cala al 31,9% (-1 punto percentuale).Sui contratti a termine "vedrete la norma, ma sicuramente dobbiamo chiudere l'epoca in cui il contratto a termine veniva utilizzato per far alzare l'indice Istat dell'occupazione, per celebrare il record. Poi andatelo a dire alle famiglie italiane, vedrete come vi rispondono", ha aggiunto Di Maio riferendosi ai dati Istat usciti oggi sul lavoro. "Istat - ha aggiunto - rileva i contratti, poi se vogliamo parlare di ore di lavoro che mancano all'appello, di precarietà, di insicurezza sul futuro, di anti-depressivi di cui aumenta il consumo per via dell'incertezza, allora quel dato non lo dobbiamo più celebrare come in passato, perciò quelli del passato hanno perso perchè dicevano alla gente che doveva essere contenta che l'indice saliva: da quello che ho visto io oggi, si tratta di un record di contratti a termine". Di Maio ha ribadito che "è solo un primo passo in avanti quello che faremo oggi, intervenendo su contratti a tempo determinato e a tutele crescenti"."Oggi Istat dice che la disoccupazione continua a scendere ed adesso è ai minimi da 6 anni. E che in quattro anni il Jobs Act ha permesso di recuperare un milione di posti di lavoro, di cui più della metà a tempo indeterminato. Sono dati ufficiali, indiscutibili, oggettivi. E cosa dice il ministro del lavoro italiano, Di Maio? 'Stasera smantelliamo il Jobs Act'. Fantastico". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, ex presidente el Consiglio."Stasera smantellano la misura che ha permesso di recuperare un milione di posti di lavoro. Tutto sommato - aggiunge il senatore del Pd - devo riconoscere che ha una sua coerenza: più smantella il Jobs Act, più avrà occasioni per sperimentare la geniale intuizione del Reddito di Cittadinanza: una Repubblica Democratica fondata sul sussidio. Già, ma quando arriva il Reddito di Cittadinanza?" si chiede infine.