Dl fiscale Di Maio: entro 2019 legge che manda in galera chi evade "Una norma penale di quel tenore è impossibile da inserire in un decreto legge - ha detto - ma, parola mia, e soprattutto il termine dell'accordo, in Parlamento sarà approvata il prima possibile"

Condividi

"Noi faremo una emendamento al ddl spazza corrotti e lo presenteremo quindi in parlamento per approvarlo all'inizio dell'anno prossimo o a fine di quest'anno". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio spiegando che sarà "una legge anticorruzione che manda in galera chi evade".A chi gli chiedeva perchè il governo non avesse previsto il carcere per chi evade nel dl fiscale, Di Maio ha replicato che "una norma penale di quel tenore è impossibile da inserire in un decreto legge ma parola mia e soprattutto e' il termine dell'accordo, in Parlamento sarà approvato il prima possibile" ha detto in merito al carcere per gli evasori.