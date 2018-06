Assemblea Confcommercio Di Maio: "L'Iva non aumenterà, disinnescheremo le clausole di salvaguardia" "La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace", ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro intervenendo a Confcommercio,

Condividi

Qui a #ConfCommercio2018, con chi produce e resiste!

Commercianti, partite IVA e imprese hanno bisogno di pace fiscale, flat tax, eliminazione di spesometri, redditometri, studi di settore e burocrazia, questo sarà il nostro impegno di governo.@Confcommercio #GovernoGialloBlu pic.twitter.com/kvAXstNtn9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 7 giugno 2018

"L'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante il suo intervento all'Assemble di Confcommercio a Roma."Il contratto di governo per il cambiamento dovra' ora misurarsi con il banco di prova della tenuta dei conti pubblici. Flessibilita' di bilancio, contenimento della spesa pubblica improduttiva, recupero di evasione ed elusione sono oggi, del resto, condizioni necessarie per il blocco degli aumenti Iva. Dopo una campagna elettorale all'insegna di 'meno tasse per tutti', gli aumenti Iva pari nel 2019 a circa 200 euro a testa per ogni italiano, finirebbero per essere una beffa, oltre che la fine certa delle gia' modeste prospettive di ripresa". Lo dice il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ricordando che "la battaglia contro gli aumenti dell'Iva e' una battaglia di Confcommercio. Sull'Iva non si tratta e non si baratta!"."Qui a #ConfCommercio2018, con chi produce e resiste! Commercianti, partite Iva e imprese hanno bisogno di pace fiscale, flat tax, eliminazione di spesometri, redditometri, studi di settore e burocrazia, questo sarà il nostro impegno di governo". Lo scrive Matteo Salvini su Twitter postando un video in cui si scatta dei selfie in platea all'assemblea di Confcommercio."Per tutta la generazione di lavoratori fuori dalla contrattazione nazionale va garantito almeno un salario minimo, almeno fino a che non si arriva alla contrattazione". Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, all'assemblea di Confcommercio. "Il lavoro nobilita l'uomo fino a che ti d la soddisfazione di arrivare a fine mese" e invece siamo in un momento in cui "si cerca di lavorare pur guadagnando zero"."La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo a Confcommercio, facendo una "preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un po' le leggi che ci sono perch[ ce ne sono già troppe".Bisogna "abolire" tutti gli strumenti anti-evasione come lo spesometro, lo split payment, gli studi di settori. Lo ha detto il ministro allo Sviluppo e al Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo all'assemblea di Confcommercio."Sono tutti strumenti che dovevano servire a punire i disonesti e ad aiutare gli onesti ma che hanno reso schiavo chi crea valore in Italia e le tasse le ha sempre pagate", ha aggiunto Di Maio."Non faccio annunci prima di aver incontrato la proprietà e le parti sociali". Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio,parlando a margine dell'assemblea di Confcommercio dei dossier aperti al ministero a partire dall'Ilva.