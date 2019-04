Scontro sulle Province Di Maio: no ad altri serbatoi clientelari. Salvini: arduo governare con voi, cambiate idea spesso "Ci sono territori abbandonati? È vero, purtroppo, ma non si aiutano certo rimettendo in piedi un vecchio carrozzone e tirando fuori dal cilindro altri assessori" spiega il vicepremier grillino. Replica quello leghista: "Non si può dire contemporaneamente sì, no e forse". Ma nessuna guerra di nervi all'interno dell'esecutivo: "Io sono tranquillo e soddisfatto del mio lavoro"

""No ad altri serbatoi clientelari, no ad altra burocrazia. Bisogna semplificare le cose, non complicarle!. Questa storia delle Province mi sembra assurda. Io altre 2.500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio. Nel progetto complessivo di governo non ha proprio senso aprire 2.500 poltrone nuove, peraltro pagate con i soldi degli italiani. È una cosa che non permetteremo. Non mi va giù". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio. "Ci sono territori abbandonati? È vero, purtroppo, ma non si aiutano certo rimettendo in piedi un vecchio carrozzone e tirando fuori dal cilindro altri assessori, altri consiglieri, altri presidenti. Ma per favore, non prendiamoci in giro - aggiunge -. Già me la immagino la corsa di certe volpi a piazzare amici, amichetti e portatori di voti. Lo Stato ha l’obbligo di assicurare i suoi servizi ai cittadini. Per le tasse che pagano gli italiani, le scuole dei loro bambini dovrebbero già stare in piedi ed essere pulite, non è che si può dire alle mamme 'te le metto apposto regalando altri 2500 incarichi politici'", sottolinea. "Al governo siamo in due, le cose si fanno in due e sono sicuro che riusciremo a trovare un punto di incontro", conclude Di Maio.Fermo sulle sue convinzioni e critico nei confronti dei 5 Stelle l'altro vicepremier, Matteo Salvini che attacca: "I Cinque Stelle si devono mettere d'accordo tra di loro. Il ministro dice una cosa e il suo vice sostiene l'opposto. Il percorso sulle Province, che ora non sono né carne né pesce, è stato deciso insieme. Il problema è che cambiano idea troppo spesso. Non solo in questo caso, ma anche sulla flat tax, sull'immigrazione o sulle autonomie. Non si può dire contemporaneamente sì, no e forse. Se poi Di Maio ha un modo per sistemare scuole e strade senza enti intermedi sono pronto ad ascoltarlo. Però mi secca lavorare settimane per scoprire che hanno una nuova opinione". Salvini, in un'intervista a La Stampa, aggiunge: "Le seccature cominciano a essere troppe", ma assicura di non voler tornare al voto: "Ho giurato il primo giugno. Ho fatto delle promesse agli italiani e intendo mantenerle. Certo, per andare avanti bisogna essere d'accordo in due". Quanto a presunte ambizioni da premier, "quello che faccio mi piace moltissimo. Non capisco perché Conte alluda a qualcosa di diverso". Questa mattina arrivando a Palazzalo Milanese, ha ribadito: "Io sono tranquillo e soddisfatto del mio lavoro", nessuna guerra di nervi all'interno dell'esecutivo".I 5 Stelle anche sul fronte giudiziario mostrano sofferenza nei confronti dei leghisti. ''L'inchiesta sulle donazioni presumibilmente destinate alla Lega e, secondo quanto scrive l'Espresso, gestite in modo controverso, è pesante - secondo fonti del Movimento - Lo è ancor di più se si unisce all'indagine per corruzione di Siri e ai rapporti del Carroccio con Paolo Arata, a sua volta vicino a Nicastri, secondo le carte un facilitatore della mafia in Sicilia. È tutto molto pesante, non abbiamo altre parole, è tutto molto pesante''. Ma sul caso Siri, Salvini continua ad essere irremovibile: "Non mi basta certo un pezzo di intercettazione estrapolato da un verbale per dire che Siri ha delle responsabilità in questa storia. Me lo deve dire un giudice. Non i giornali. Lo stanno trattando come il mostro di Firenze".