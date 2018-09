Di Maio: non voteremo alcun condono, sì a pace fiscale

"Il M5s non è disponibile a votare alcun condono". Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio lo ha detto a margine della sua visita al Micam, la fiera del comparto calzaturiero a Rho. "Quindi se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo - spiega - . Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo. Perché abbiamo già visto per anni i governi Renzi e altri, fare scudi fiscali e hanno creato solamente un deterrente a comportarsi bene e hanno fatto sempre pensare che in questo paese una via di uscita all'evasione ci potesse essere".