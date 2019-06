Governo Di Maio: ottime possibilità evitare procedura. ​​Salvini: ma non a ogni costo

Ci sono "ottime possibilità per", dice il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio Uno. "Dobbiamo essere uniti, crederci, e combattere", sottolinea: "Siamo forti delle nostre convinzioni", dice, "nei conti pubblici l'Italia sta incassando più del previsto"."Tagliare le tasse è come la pace nel mondo: lo vogliono tutti", dice sempre Di Maio sul pressing della Lega per la. "Il problema è che non si possono tagliare le tasse sui giornali, bisogna tagliarle veramente"."Non credo che si voti a settembre, perché dobbiamo fare tante cose, tra cui l'abbassamento delle tasse" dice Di Maio, del futuro del Governo e dopo aver parlato del confronto con la Lega sulla Flat Tax. "il problema è se pensare a un tornaconto o se pensare al Paese. Conoscendoci credo che penseremo tutti al Paese e andremo avanti""Conte è li a trattare su un binario indicato dal Parlamento, evidentemente evitare l'infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Festival del Lavoro a Milano. Salvini ha ribadito che l'infrazione sarebbe "un atto politico e non economico"."I compiti a casa li stiamo facendo, se mi chiedono di dissanguare le imprese o alzare l'Iva dovranno passare sul mio corpo" ha detto Salvini parlando della trattativa con l'Ue sui conti pubblici.Una riforma diva fatta e "c'è già una proposta della Lega. Io rispetto il Parlamento, sicuramente la riforma ha l'appoggio della Lega". Così Salvini ha risposto, a margine dellacerimonia per l'anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, sull'ipotesi di riforma della governance della Banca d'Italia che attribuisce il potere di nomina dei vertici a governo e Parlamento."È il momento di fare una seria, approfondita e decisiva riforma della magistratura" ha detto Salvini al Festival del Lavoro a Milano, aggiungendo che "se fai il magistrato e fai politica ti dimetti per sempre dalla magistratura e non torni più a fare il magistrato". La riforma "la chiedo a prescindere dalla vicenda del Csm", ha aggiunto Salvini. "Lotti -prosegue- è politicamente lontanissimo da me ma con una magistratura divisa per correnti che decide nomine e posti fino a ieri come decidevano?"."Non è civile che i giornali siano pieni di pezzi di intercettazioni senza nessuna rilevanza penale. E' una cosa da quarto mondo. Se ci sono cose che riguardano processi e reati è giusto che li si legga. Se ci sono aspetti che riguardano la vita privata che escono dalla Procura e finiscono in edicola dovrebbe finire in galera sia chi le fa uscire dalla Procura, sia chi le pubblica sui giornali" ha detto Salvini, intervistato al Festival del Lavoro a Milano.