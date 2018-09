Di Maio smentisce tensioni: con Tria lavoriamo insieme "Nessuna minaccia, nessun ultimatum, nessuna tensione tra me e Giovanni Tria": così il vice presidente del Consiglio ha smentito le notizie di un pressing del Movimento 5 stelle sul ministro dell'Economia, che sarebbe a rischio nel caso in cui non si trovino le coperture per il reddito di cittadinanza

