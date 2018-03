Alle urne il 18 marzo ​Presidenziali in Russia: al dibattito un bicchiere d’acqua in faccia a Zhirinovskij

Durante il dibattito televisivo in diretta tra i vari candidati alle presidenziali in Russia, fissate per il 18 marzo prossimo, il politico ultranazionalista Vladimir Zhirinovskij si è accanito contro la candidata Xenia Sobchak, figlia dell’ex sindaco di San Pietroburgo, mentore di Vladimir Putin.La Sobchak, spesso chiamata anche la Paris Hilton russa, ha tollerato per ben 15 volte gli insulti di Zhirinovskij ma, una volta persa la pazienza, ha lanciato in faccia a Zhirinovskij un bicchiere d’acqua.La ragazza ha anche aggiunto: “Ti ho ripagato con la stessa moneta”. Xenia Sobchak è sostenitrice e compagna di lotta del politico d’opposizione russo Boris Nemtsov, assassinato a Mosca nel 2015. Nel 1995, durante il dibattito televisivo con Vladimir Zhirinovskij, fu quest’ultimo a gettare in faccia a Nemtsov un bicchiere di succo di frutta.