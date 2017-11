A dieci anni dalla scomparsa Mattarella ricorda Enzo Biagi: "Libera critica sale essenziale della democrazia" "Il suo talento per la scrittura si è unito a una grande passione civile, e a una curiosità sempre viva non soltanto per ciò che cambiava nei costumi ma anche negli strumenti e nelle modalità della comunicazione"

"Biagi ha espesso una grande qualità professionale dando un contributo significativo alla conoscenza e alla libera critica, sale essenziale della vita democratica". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del decennale della scomparsa di Enzo Biagi."A dieci anni dalla scomparsa di Enzo Biagi, desidero unirmi nel ricordo a tutti coloro che lo ebbero come maestro e ai tanti italiani che leggevano con interesse i suoi scritti e seguivano le sue trasmissioni televisive apprezzandone la qualità professionale, la capacità di approfondire i fatti di cronaca e di scavare nei mutamenti della società - sottolinea il Capo dello Stato -. Biagi è stato una delle figure di maggior spicco del giornalismo italiano del dopoguerra. Il suo talento per la scrittura si è unito a una grande passione civile, e a una curiosità sempre viva non soltanto per ciò che cambiava nei costumi ma anche negli strumenti e nelle modalità della comunicazione. Da giovane scelse la Resistenza, e questo suo impegno partigiano per la libertà e la democrazia rimase per lui un punto fermo, un tratto indelebile della sua identità di cittadino e di giornalista. La forza delle proprie idee, tuttavia, non fece mai venir meno in Biagi la convinzione di una necessaria autonomia del giornalista, di una irrinunciabile capacità di analisi che doveva esercitarsi su tutti i protagonisti della cronaca proprio per rendere un servizio corretto al pubblico".