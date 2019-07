Texas, aereo al decollo si schianta contro hangar: 10 morti

Condividi

Un aereo privato si è schiantato contro un hangar all'aeroporto di Addison, in Texas. Il bilancio è di dieci morti. L'aereo da Addison era diretto in Florida."Il medico legale della contea di Dallas ha confermato 10 vittime e nessun sopravvissuto", hanno fatto sapere le autorità locali. L'aereo era diretto da Addison a St. Petersburg, in Florida, e aveva a bordo due membri dell'equipaggio e 8 passeggeri. Secondo l'emittente Cbs, il bimotore Beechcraft ha perso un motore e non è riuscito a prendere quota; ha tentato di virare ed è finito su un hangar privato. Immagini riprese nello scalo hanno mostrato una densa colonna di fumo nero che si alzava dal fabbricato, mentre i pompieri erano al lavoro per spegnere le fiamme.