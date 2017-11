Messaggio per celebrazioni Giornata dei caduti militari e civili Difesa, Mattarella: i caduti sono simbolo dell'impegno per la tutela del bene comune Quest'anno ricorre il 14° anniversario della strage di Nassiriya

"Nella celebrazione della Giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, rivolgo il mio deferente e commosso pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita impegnati nella pacificazione delle aree di crisi, per sconfiggere il terrorismo transnazionale e radicale, per dare alle popolazioni oppresse la speranza di un futuro migliore".Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Roberta Pinotti."I militari e i civili che operano con professionalità e grande generosità nelle più travagliate regioni del mondo, dall'Africa al Medio Oriente, dall'Afghanistan all'Iraq - quest'anno ricorre il 14°anniversario della strage di Nassiriya - sono il simbolo di un impegno forte a tutela del bene comune, dell'affermazione del rispetto reciproco e dei diritti umani, valori su cui si fonda la nostra Carta costituzionale"."I nomi dei tanti caduti che oggi commemoriamo, fedeli e coraggiosi interpreti del nostro impegno al servizio della collettività, resteranno sempre impressi nella nostra memoria. A tutti loro tributiamo la nostra profonda riconoscenza. Con questi sentimenti - conclude Mattarella - mi stringo affettuosamente vicino, insieme al Paese intero, ai familiari dei caduti e partecipo al loro profondo dolore"."Oggi l'Italia si stringe attorno ai familiari dei nostri Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Se continuiamo a vivere liberi e sicuri, nonostante le difficoltà, è anche grazie al sacrificio di chi ha donato la vita per la Patria. #12novembre". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Roberta Pinotti.