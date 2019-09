L'uomo d'affari russo accusato di tentata interferenza nelle elezioni Usa, nuove sanzioni contro Prighozin, il "cuoco di Putin" Nel mirino del Tesoro alcuni enti e cittadini russi, tra cui l'uomo d'affari Ievgheni Prigozhin, soprannominato dai media russi 'lo chef di Putin', per aver tentato di influenzare le elezioni americane di midterm 2018, nonostante non ci siano prove che ci siano riusciti

Prigozhin (Ansa)

Condividi

Il Tesoro americano ha disposto nuove sanzioni contro Evgheny Prigozhin, imprenditore legato a Vladimir Putin e gia' finito nel mirino degli Stati Uniti per aver tentato di interferire nelle elezioni americane del 2016."Yacht, aerei e altri beni legati alle aziende di Phrigozhin, faccendiere russo che manovra l'Internet Research Agency" verranno confiscati dovunque essi si trovino, ha spiegato in una nota Steven Mnuchin, ministro del Tesoro, la cui ultima iniziativa e' la prima presa in virtu' dell'ordine esecutivo emanato da Donald Trump contro chinque avesse cercato di manipolare le tornate elettorali del Paese.Nella blacklist anche alcuni dipendenti della Internet research agency, la societa' di Prigozhin, gia' sanzionati in precedenza per le loro interferenze nelle elezioni del 2016, come accertato anche dal Procuratore speciale Robert Mueller."Siamo stati chiari: non tolleriamo alcuna interferenza straniera nelle nostre elezioni", ha commentato il segretario di Stato Mike Pompeo, promettendo che gli Usa sono pronti ad "imporre un costo piu' pesante alla russia per le sue inaccettabili attivita' destabilizzanti".Le sanzioni sono state rese pubbliche dopo un recente articolo del Washington Post in cui si rivelava che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un incontro nello studio ovale con il ministro dei Esteri russo Serghiei Lavrov e l'ambasciatore russo in Usa Serghie Kislyak, aveva affermato che non era preoccupato dalle interferenze di Mosca.