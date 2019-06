Operazione "freedom" Alessandria, maltrattavano disabili, fermati 13 operatori terapeutici Maltrattavano gli ospiti di un centro terapeutico per disabili. Gli aguzzini, ora sottoposti a misure cautelari, erano gli stessi operatori della struttura

Condividi

I Carabinieri di Novi Ligure l'hanno chiamata "operazione freedom", libertà, perchè è proprio la sensazione di un ritorno alla libertà che hanno avuto gli ospiti disabili di una comunità terapeutica dell'Alessandrino quando nella struttura hanno fatto irruzione i militari dell'Arma. L'attività di indagine condotta dai carabinieri di Novi Ligure e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha determinato l'emissione di ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 13 persone ritenute responsabili, a vario titolo, nell'ambito della loro attività professionale svolta presso una comunità terapeutica dell'alessandrino, del reato di "maltrattamenti contro familiari o conviventi", in concorso. Ancora non sono chiari i particolari dell'indagine e dell'operazione che verranno resi noti in mattinata nel corso di una conferenza stampa che si volgerà presso il Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria. I 13 sottoposti a misure cautelari sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono tutti dipendenti di una comunità terapeutica ad Alessandria, ma invece di accudire i pazienti, alcuni affetti da gravi disabilità, li maltrattavano ripetutamente.