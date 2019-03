Disastro aereo Etiopia: sistema anti-stallo del Boeing era attivato E' quanto emerge - secondo quanto riporta il Wall Street Journal - dall'analisi preliminare delle scatole nere del velivolo. Anche in questo caso, come già avvenuto nell'ottobre scorso con lo schianto della Lion Air, il sistema che serve a bilanciare l'aereo - noto come Mcas - non ha funzionato correttamente.

Condividi

Il sistema anti-stallo del Boeing 737 Max e' entrato in funzione poco prima dello schianto del volo della Ethiopian Airlines, il 10 marzo scorso ad Addis Abeba. E' quanto emerge - secondo quanto riporta il Wall Street Journal - dall'analisi preliminare delle scatole nere del velivolo. I primi risultati, esposti durante un incontro della Federal Aviation Administration (Faa) che indaga sull'incidente, indicano che anche in questo caso, come già avvenuto nell'ottobre scorso con lo schianto della Lion Air, il sistema che serve a bilanciare l'aereo - noto come Mcas - non ha funzionato correttamente. I risultati preliminari sono soggetti a revisione da parte delle autorità etiopiche che dovrebbero rilasciare il loro primo rapporto entro pochi giorni. Intanto il colosso dell'aeronautica civile, Boeing, ha promesso mercoledì di fare tutto il possibile per prevenire futuri incidenti e ha presentato una soluzione al software di volo del 737 MAX, rimasto a terra in buona parte del mondo. "Faremo di tutto per assicurarci che incidenti come questo non succedano piu'", ha dichiarato Mike Sinnett, vice presidente della strategia di prodotto della Boeing.