Messaggio di fine anno Le reazioni politiche al discorso del presidente Mattarella

Subito dopo il discorso del presidente Mattarella, sono giunti i commenti dei leader politici ed istituzionali.La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati ha dichiarato: "Condivido le parole del Presidente Mattarella sull'immagine dell'Italia nel mondo, laddove il nostro Paese è considerato di più e meglio di quanto non facciamo noi stessi". "Ritengo giusto il riferimento alle criticità che vanno affrontate in via prioritaria - ha aggiunto la Presidente del Senato - dal lavoro per i giovani al sostegno al tessuto economico e produttivo, dal rilancio del Mezzogiorno alla tutela dell'ambiente e dei territori a rischio di dissesto idrogeologico fino al supporto alle famiglie e alla popolazione anziana che gli squilibri demografici stanno rendendo sempre più prevalente"."Ogni 31 dicembre porta con sé momenti di riflessione e di bilanci, si ripercorre quanto fatto e vissuto nel corso dell’anno, per proiettarsi nel futuro. È un momento che ci accomuna tutti. E credo che le sagge parole del Presidente Mattarella questa sera abbiano impreziosito questo momento ricordando a noi tutti, e in particolare a chi riveste cariche pubbliche, l’impegno quotidiano e costante che dobbiamo portare avanti per rendere più forte e coesa la nostra comunità e per migliorare la qualità della vita di tutti ". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Sono tante e diverse le fragilità che esistono nella nostra società, nelle nostre città. Sappiamo tutti quanti sia fragile il nostro territorio. Una comunità degna di questo nome si vede nel modo in cui cerca di proteggere chi è fragile, ciò che è fragile; si vede nel modo in cui si stringe intorno a chi è in difficoltà e lo aiuta a risollevarsi; nel modo in cui cerca di prevenire eventi che possono travolgere esistenze e provocare disastri. Per questo bisogna ascoltare il monito del Capo dello Stato che punta i riflettori sul lavoro, sui giovani, sull’ambiente"."Ho seguito con attenzione le parole pronunciate dal Presidente Mattarella nel corso del tradizionale messaggio di Fine Anno. I richiami all’Italia 'dell’altruismo e del dovere' e alla cultura della responsabilità, come pure l’invito a lavorare per migliorare la coesione sociale sono indicazioni che dobbiamo tutti porre a fondamento della nostra azione quotidiana". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Progettare una società accogliente per le future generazioni, contrastare i cambiamenti climatici, rendere più stabili i rapporti di lavoro, colmare il divario tra Nord e Sud sono le basi su cui costruire oggi la comunità nazionale di domani", ha sottolineato. "Nel suo discorso, il Presidente Mattarella ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme per consegnare un Paese migliore ai nostri figli. Il suo discorso ripone fiducia nell’Italia e nelle sue meravigliose energie: nei nostri giovani, nella creatività che ci rende grandi in tutto il mondo, nel senso civico e di profonda solidarietà che è proprio della nostra tradizione".Discorso pieno di speranza e fiducia per il futuro del nostro Paese". Lo ha scritto Nicola Zingaretti, segretario Pd, sui suoi profili social. "Il Presidente Mattarella ci ha ricordato che si entra negli anni Venti di questo secolo e, senza nasconderci i problemi, dobbiamo scommettere sull'Italia che ha forza, spirito, passione, fiducia e cultura per ripartire. Lo dobbiamo in primo luogo alle nuove generazioni che si aspettano lavoro e futuro. Grazie Presidente. Faremo la nostra parte con tutta la passione possibile"."Sviluppare il senso civico e una cultura della responsabilità, dare fiducia ai giovani e alle famiglie, tutelare il lavoro e agire per la difesa dell’ambiente. Ancora una volta il presidente Mattarella ha dato testimonianza della sua saggia lungimiranza. Buon 2020, presidente". Così su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà (M5s).Italia Viva, per bocca dei coordinatori nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova esprime "grande apprezzamento per le parole del Capo dello Stato". "Del discorso di fine anno del presidente Mattarella - si legge - viene apprezzato in particolar modo il monito sulla crescita e il richiamo alle nuove famiglie e ai giovani, cui devono essere date responsabilità e fiducia. Il ruolo fondamentale dell'Europa e l'importanza della rinnovata attenzione alle tematiche ambientali. Per rispondere alle chiamate del nuovo decennio c'è una sola via, la via della crescita che Italia Viva ha posto sin dall'inizio come sua priorità"."Le riflessioni e le esortazioni del Capo dello Stato ci riportano ai nostri valori costituzionali, e ci indicano la strada da percorrere per il bene delle nostre comunità, per la coesione del nostro Paese: solidarietà, lavoro, lotta alle disuguaglianze. Con l'impegno di tutti un futuro migliore è possibile. Grazie Presidente Mattarella!". Così il senatore Pietro Grasso (Leu) in un post su Facebook."Appena gli incapaci al governo toglieranno il disturbo e gli italiani potranno tornare a votare, noi siamo pronti a prendere per mano il Paese". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, in una dichiarazione diffusa dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Un discorso augurale, quello del Presidente della Repubblica, capace di cogliere gli elementi di positività nella realtà del nostro Paese e le ragioni per stare uniti al di là delle contrapposizioni politiche e per guardare con ottimismo, nonostante tutto, al domani. È quanto dovrebbe saper fare la politica, in Italia troppo spesso avvelenata dallo scontro fra fazioni e dal linguaggio dell’odio e del disfattismo". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi."Un forte richiamo all'identità italiana, centralità della famiglia, crescita dell'Italia da nord a sud, orgoglio per i tanti esempi positivi che ci vengono dai nostri concittadini. Dal Presidente Mattarella un discorso di alto profilo con obiettivi ambiziosi che purtroppo si scontrano con la mediocre quotidianità di un governo incapace di dare risposte positive. Ci auguriamo che il 2020 ci restituisca un governo scelto dal popolo, coeso e credibile, capace di riaccendere la speranza in tutti gli italiani". Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.