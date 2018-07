Tragedia in Sicilia Disoccupato si dà fuoco nel Siracusano, morto 52enne

È morto Alberto Barone, il disoccupato cinquantaduenne di Siracusa che ieri si è dato fuoco. Devastato dalla perdita del lavoro, l'uomo si era anche separato dalla moglie. Dopo il drammatico gesto, era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civico di Palermo, con ustioni nel 90 per cento del corpo. In nottata il suo cuore ha cessato di battere.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il disoccupato avrebbe raggiunto con la sua auto la zona di contrada Maeggio, tra Cassibile e Floridia, e, dopo essersi cosparso di benzina, si è dato fuoco all'interno del mezzo. Si è poi trascinato fuori dalla vettura e un passante ha chiamato i soccorsi.