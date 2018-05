I dividendi pesano su Piazza Affari, sale ancora lo spread

di Michela Coricelli Apertura sprint per Wall Street, dopo la distensione commerciale tra Usa e Cina: Dow Jones in rialzo dell'1,18% e Nasdaq di un punto.Si consolida l'andamento positivo delle Borse europee: Londra guadagna lo 0,76% e Parigi lo 0,54% (Francoforte chiusa per festività). Milano invece approfondisce le perdite a -1,43%, anche se a pesare è lo stacco di dividendi di 19 società sulle 40 del Ftse Mib (stacco che pesa l'1,7% secondo gli analisti). Al netto di ciò, Milano sarebbe comunque in rialzo oggi.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco risale a 178 punti base (ai massimi da 7 mesi) e il rendimento del nostro decennale aumenta al 2,33%.L'euro si rafforza leggermente, ma resta al di sotto della soglia di 1,8 contro il dollaro.