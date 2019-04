ECONOMIA

2019/04/24 14:08

Dl crescita, Mef: proroga a 2020 per Spa banche popolari Un anno di tempo in più per trasformazione

Palazzo Chigi: decreto crescita esaminato "fuori sacco" in Consiglio dei ministri Condividi Arriva la proroga al 2020 del termine previsto per la trasformazione in Spa delle banche popolari (rispetto alla precedente scadenza di fine 2019).



La norma, rende noto il ministero dell'Economia in un comunicato, è contenuta nel decreto crescita approvato questa notte in consiglio dei ministri.



