La scheda Dl Crescita, le misure al Cdm di oggi

Condividi

Sisma bonus anche per le zone 2 e 3, rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, incentivi fiscali, Sabatini quater, semplificazioni, rilancio degli investimenti, dismissioni, cartolarizzazioni, bonus edilizia e sblocco degli appalti.Sono, queste, alcune delle misure urgenti, divise in tre capitoli (misure per la crescita economica, rilancio degli investimenti privati e rilancio degli investimenti pubblici) che dovrebbero confluire nel decreto crescita. Si tratta di interventi inseriti nelle ultime bozze al provvedimento che verrà esaminato al Consiglio dei Ministri di oggi e che dovrebbero accompagnare il Documento di economia e finanza. Tra le misure fiscali per la crescita economica si prevede:Si prevede la reintroduzione da aprile fino alla fine del 2019 del superammortamento al 130% degli investimenti in beni strumentali a eccezione di autovetture, immobili, attrezzature di lunga durata e beni immateriali.Eliminazione dell'obbligo di interpello per fruire del cosiddetto patent box, ovvero l'agevolazione fiscale sui redditi derivanti da beni immateriali i cui costi di sviluppo sono stati sostenuti in Italia.Prorogato per il triennio 2021-2023 il credito d'imposta in ricerca e sviluppo in scadenza a fine 2020.Estensione dei benefici a partire dall'anno d'imposta 2020 con l'obiettivo di superare la problematica relativa agli anni passati per i soggetti non iscritti all'Aire.Rimodulazione progressiva della quota di investimenti qualificati da destinare ai Fondi venture capital e ai sistemi multilaterali di negoziazione, per arrivare gradualmente alla percentuale del 3,5% introdotta con la legge di bilancio 2019.Introduzione dell'obbligo di applicazione di ritenuta per i datori di lavoro ammessi al regime forfettario.Applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.