2017/11/14 18:10

Raddoppio sanzioni. In caso di violazioni 50 euro rimborso Dl Fisco, ok in Commissione Bilancio: bolletta torna mensile

La bolletta del telefono o della pay tv torna mensile. La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all'emendamento del relatore, Silvio Lai, che prevede come "standard minimo" il periodo mensile o suoi multipli.



