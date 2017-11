Senato Dl Fisco: ok uscita autonoma scuola, con autorizzazione La Commissione Bilancio approva emendamento Marcucci sugli under 14

Condividi

I ragazzini potranno tornare a uscire autonomamente da scuola, previa autorizzazione dei genitori che esonera gli istituti dalla responsabilità "connessa all'obbligo di vigilanza".La Commissione Bilancio del Senato ha dato infatti il via libera all'emendamento Pd a firma Marcucci e Puglisi che risolve la questione dell'uscita dalle scuole medie per i ragazzi con meno di 14 anni.Si precisa anche la modalità di esenzione dalla responsabilità in caso di servizi di utilizzo degli scuolabus."La commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento del Pd che risolve la questione dell'uscita degli studenti dalle scuole medie. I ragazzi lo potranno fare con un'autorizzazione firmata dai genitori e le scuole saranno esonerate", ha commentato Simona Malpezzi, responsabile Scuola Pd."La Corte di Cassazione - afferma la deputata Dem - aveva creato un vulnus che Matteo Renzi e tutto il Pd si erano impegnati a risolvere. Con questa nuova norma rispondiamo alle esigenze delle famiglie e del personale della scuola e anche degli Enti locali che si occupano del trasporto scolastico, dando loro una risposta immediata ed efficace. Avevamo assicurato che avremmo risolto il problema e lo abbiamo fatto".