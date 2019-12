Dna modificato contro Hiv, condannato genetista cinese He Jiankui condannato a tre anni per aver praticato illegalmente la professione medica

E' stato condannato a tre anni di carcere per aver praticato la medicina illegalmente He Jiankui, il genetista cinese nella bufera per i suoi esperimenti per la nascita di bambini con Dna modificato. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Xinhua, aggiungendo che il ricercatore è stato anche multato per 3 milioni di yuan(circa 400mila euro) e che altre due persone sono state condannate con la stessa accusa.